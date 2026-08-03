Город
Опубликовано 03 августа 2026, 17:16
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Москвичей предупредили о возвращении жары

Гидрометцентр: «Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве 5-7 августа.
Москвичей предупредили о возвращении жары
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Жара вернется в Москву с 5 по 7 августа. В эти дни в столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12:00 5 августа до 16:00 7 августа. В дневные часы сильная жара — 30-32 градуса», — говорится в сообщении.

2 августа в Москве стало самым жарким днем с начала года. К пяти часам дня, по данным базовой метеостанции столицы, температура воздуха достигла отметки в плюс 30,6 градусов.

При этом прошедшие выходные ранее назвали финалом массового купального сезона в Москве.

Автор:Анна Кудрис
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