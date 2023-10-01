Врач назвала основные причины появления отеков

Основные причины появления отеков назвала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она предупредила о риске развития отеков на фоне приема стероидов.

«Отеки — не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, указывающий на то или иное отклонение. Скопление избыточной жидкости в организме обычно заметно на лице, руках или ногах. О других отеках может свидетельствовать значительное увеличение веса», — пояснила врач.

Спровоцировать отек может диета с большим содержанием соли, а также длительное пребывание в одном положении — например, сидение за компьютером или за рулем.

Кроме того, отеки нередко появляются при ПМС и во время беременности, а также могут стать следствием приема ряда препаратов. Среди таких лекарств — стероиды и медикаменты, снижающие давление.

«Появление отеков может быть признаком серьезной патологии: сердечной недостаточности, воспаления печени, нарушения работы почек, хронической венозной недостаточности, заболевания щитовидной железы», — пояснила специалист.

Ранее отоларинголог Вавин предупредил о риске летального исхода из-за долгого насморка.