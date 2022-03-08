Врач объяснила появление головных болей при метеочувствительности

Врач, специалист по лечению сложных случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата Елена Лисина, в беседе с URA.RU объяснила появление головных болей при метеочувствительности.

Собеседница издания объяснила, что метеофронт разрежает воздух, а при вдыхании разреженного воздуха возникает гипоксия мозга. В ответ в гипоталамусе возрастает выброс гормонов стресса, а синтез серотонина и дофамина снижается. В результате появляется тревога, повышенная чувствительность ко всем видам боли и мигрень, рассказала Лисина.

При этом она отметила, что появлению головной боли способствует связывание события в цепочки вызываемых реакций (апофения — переживание, заключающееся в способности видеть структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных). Специалист отметила, что при резком ухудшении погоды мозг сигнализирует об опасности. «При виде тучи организм запускает почти что условно-рефлекторную паническую атаку в разных проявлениях: затруднение дыхания, тревожность, психосоматическая "пляска" симптомов. А в этом году зима решила разнообразить наши будни резкими температурными перепадами — до 20 градусов разницы в течение одного дня, сменой морозов на резкую оттепель», — заключила специалист в разговоре.

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