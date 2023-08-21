Врач перечислил способы подготовить организм к смене сезонов

Способы подготовить организм к смене сезонов назвал «Мосленте» кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. Приход осени влияет на циркадные ритмы человека и нередко вызывает усталость.

«Сокращение светового дня означает, что мы получаем меньше естественного освещения. Когда световой день становится короче, наше тело может испытывать дисбаланс в циркадных ритмах, что может привести к сонливости и слабости», — пояснил врач.

Для борьбы с неприятными симптомами Кутушов порекомендовал заменить кофе в рационе на бодрящий зеленый чай, пить воду с лимоном и употреблять больше цитрусовых. Кроме того, следует регулярно есть богатые витамином D и железом продукты: жирную рыбу, яйца, молоко, йогурт, птицу, орехи, красное мясо и зеленые овощи. Полезным также будет скорректировать режим сна и пройти обследование до наступления холодов.

Ранее врач Терещенко назвала причины постоянной сонливости. По ее словам, это состояние может быть симптомом некоторых заболеваний.