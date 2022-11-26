Названы причины постоянной сонливости

Причины, по которым человек может чувствовать постоянную сонливость, «Газете.ru» назвала врач Ирина Терещенко. По ее словам, это может быть симптомом сахарного диабета.

«Среди других симптомов этого заболевания — чувство жажды и медленная регенерация, например, царапины и порезы, которые заживают дольше обычного», — пояснила специалист.

Он также рассказала, что сонливость может быть признаком анемии. При железодефицитной анемии снижается уровень железа в крови, из-за чего кислород не попадает в ткани в нужном количестве.

Сонливость также может указывать на проблемы щитовидной железы — гипотиреоз. Такое состояние замедляет все процессы в организме, вызывая слабость и увеличивая вес. Кроме того, причиной постоянной сонливости может быть недостаток витаминов и минералов.

«Железо, витамин D, Е, В12, цинк, магний, калий — основные вещества, от которых зависит наша бодрость. При слабости рекомендуется проверить их содержание в крови. Особенное внимание стоит уделить витамину D — более 70 процентов россиян страдают от его дефицита», — отметила эксперт.

Резюмируя вышесказанное, врач добавила, что, если лабораторные анализы оказались в порядке, стоит обратиться к психотерапевту, возможно, причиной сонливости являются депрессивные состояния.

Ранее психолог, кандидат психологических наук Ирина Колиниченко перечислила пять признаков начала депрессии.