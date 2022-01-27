Россиянки признались в использовании московского крема для бритья

В комментариях под фото столичной фабрики «Свобода», размещенном в Facebook-сообществе «Москва моя», россиянки признались, что используют крем ее производства.

«Крем после бритья с витамином F — лучший крем для рук», — поделились своими впечатлениями жительницы столицы. Другие подчеркнули, что продукция производства фабрики идеально подходит для мужчин и пользуется большим спросом за границей.

Многие пользователи сети выразили сожаление, что не видят произведенную на фабрике косметику на прилавках российских магазинов. Один из подписчиков признал, что только однажды сумел купить такой шампунь и не пожалел об этом, но сколько бы ни искал, больше не смог его найти.

В комментариях жители столицы также рассказали, что владельцы фабрики намерены в скором времени закрыть ее. Производство будет перенесено в Медведково.

Ранее химик рассказала, какими кремами стоит пользоваться в зимний период, чтобы сохранить здоровье кожи.