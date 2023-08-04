Врач предупредила об опасности ягод и фруктов для одной категории людей

О связи поллиноза (аллергического заболевания сезонного характера) и аллергии на ягоды и фрукты заявила в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Врач рассказала, для кого может быть опасно их употребление.

По ее словам, часто выявляется аллергия на цитрусовые, яблоки, персики, абрикосы, черешню. Симптомы могут быть разные: одни испытывают щекочущее ощущение в горле, у других появляется сыпь, у третьих отекают губы, язык и слизистая.

«От аллергии на фрукты и ягоды часто страдают те, кто весной испытывает симптомы поллиноза. Это так называемая перекрестная аллергия. Она вызвана тем, что в составах плодов и пыльцы есть сходные по структуре белки (антигены), на которые и реагирует иммунная система», — пояснила эксперт.

О связи поллиноза и аллергии, по ее словам, знают далеко не все. Из-за этого появление отека слизистой, зуда, слезотечения, чихания и насморка при употреблении сезонных плодов часто оказывается неожиданностью.

Малиновская отметила, что тем, кто столкнулся с поллинозом, рекомендуется сдать анализ на аллергены. Важно знать, на какие продукты реагирует организм, и помнить, что аллергическая реакция может быть куда более серьезной, чем появление зудящей сыпи. В некоторых случаях развивается смертельно опасный анафилактический шок.

«Есть и другая причина, по которой некоторым людям стоит отказаться от фруктов. Тем, кто страдает диабетом или находится в состоянии предиабета, лучше убрать из своего рациона продукты с высоким гликемическим индексом. Чем выше этот показатель, тем быстрее углеводы усваиваются организмом и тем быстрее возрастает уровень сахара в крови», — уточнила эксперт.

Большинство фруктов и ягод имеют низкий или средний гликемический индекс, но у винограда, бананов, дыни и арбузов он довольно высокий — лучше не включать их в рацион или сократить потребление.

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