Врач дала три совета людям с симптомами простуды

Три совета людям с симптомами простуды дала в беседе с «Мослентой» заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова. Она посоветовала больше пить и промывать нос.

«Если вы подозреваете, что заболели, в первую очередь, следует исключить активное времяпровождение. Постарайтесь сохранять покой, по возможности соблюдайте постельный режим. Если все же нужно заниматься делами, то делайте это спокойно и размеренно. Важно не перегружать организм, потому что он находится в процессе борьбы с заболеванием», — рассказала специалист.

Медик также посоветовала при простуде пить воду с лимоном: витамин С полезен для иммунитета. Также можно пить теплый чай, ягодные морсы и компоты собственного приготовления.

При заложенности носа можно воспользоваться специальными каплями для промывания с морской водой. Также подойдут средства с эфирными маслами, которыми надо дышать. Врач настоятельно посоветовала не использовать сосудосуживающие капли, так как они могут вызывать привыкание.

«Безусловно, самый главный шаг — обращение к врачу. Потому что именно специалист может назначить наиболее правильное лечение в зависимости от симптомов заболевания», — резюмировала специалист.

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