Врачи спасли мимику мужчине с огромной опухолью щеки

Восьмисантиметровую опухол левой щеки, образовавшуюся из слюнных желез, удалили мужчине врачи подмосковной Ступинской больницы, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. Несколько лет аденома постепенно увеличивалась, а когда достигла внушительного размера, мужчина все-таки решил обратиться за медицинской помощью.

«Под местной анестезией мы произвели удаление опухоли размером восемь на шесть сантиметров. Такие оперативные вмешательства считаются очень сложными из-за близкого расположения лицевого нерва, важно было не задеть его и сохранить пациенту мимику. Операция прошла успешно и заняла два часа. Через неделю пациенту сняли швы», — цитирует пресс-служба челюстно-лицевого хирурга Анастасию Серебрянскую. По ее словам, полностью шрам зарубцуется примерно через год и будет практически незаметным.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Специалисты напоминают, в случае возникновения новообразований необходимо сразу же обращаться к медицинскому специалисту.

Ранее в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) 17-летнему подростку удалили 15-сантиметровый нарост на ноге.