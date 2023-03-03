В Подмосковье подростку удалили гигантский нарост на ноге

Гигантский 15-сантиметровый нарост на ноге удалили подростку подмосковные врачи, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. Родители 17-летнего школьника обратились в консультативно-диагностическую поликлинику Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) с выявленным у ребенка костно-хрящевым экзостозом.

«Экзостоз располагался анатомически не в самом удачном месте, рядом с крупным сосудисто-нервным пучком, и его повреждение грозило самыми неприятными последствиями. Мы убрали гигантское костно-хрящевое образование размером 10 на 15 сантиметров, не повредив анатомические структуры и сосудисто-нервный пучок», — рассказал об операции заведующий отделением, врач травматолог-ортопед Виталий Куваев.

Он добавил, что после хирургического вмешательства медикам удалось восстановить анатомию мягких тканей голени. Экзостоз был отправлен на гистологическое исследование для подтверждения диагноза. На данный момент подросток выписан из медучреждения, у него хорошее самочувствие, но предстоит реабилитация.

Экзостозы часто появляются в подростковом возрасте, уточнили эксперты. Нарост постепенно увеличивается до внушительных размеров, со временем вызывая сильную боль.

Ранее подмосковные врачи спасли женщину с гигантской опухолью матки. Россиянка поступила в медучреждение с жалобами на повышенную температуру, тянущие боли и увеличившийся в объеме живот.