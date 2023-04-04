Столичные врачи спасли мужчину с кистой почки размером с баскетбольный мяч

Врачи госпиталя для ветеранов войн №3 удалили 59-летнему мужчине кисту почки размером с баскетбольный мяч, передает пресс-служба депздрава Москвы.

Главный врач госпиталя, доктор медицинских наук, профессор Георгий Мелконян рассказал, что кисту устранили лапароскопическим методом, сначала удалив из из нее всю жидкость. Новообразование было больше самой почки почти в два с половиной раза и содержало более трех литров серозной жидкости, уточнил заведующий урологическим отделением Вадим Енгай. При этом в диаметре киста достигала почти 24 сантиметров. Операция длилась около трех часов, специалистам удалось сохранить полноценную работу почки.

По данным ведомства, пациенту диагностировали кисту еще в 2021 году, однако с тех пор от операции он отказывался. И только когда нарост достиг гигантских размеров, и возник риск осложнений, он решился на оперативные вмешательства. Сейчас пациент уже выписан из лечебного учреждения, чувствует себя хорошо и проходит консервативное лечение.

Ранее подмосковные врачи спасли 82-летнюю женщину с огромным тромбом.