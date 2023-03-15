Подмосковные врачи спасли 82-летнюю женщину с огромным тромбом

Подмосковные врачи спасли пенсионерку с 21-сантиметровым подвижным тромбом, сообщает областной Минздрав.

Как уточнили в ведомстве, у 82-летней женщины обнаружили тромб, прикрепленный одним краем к стенке бедренной вены. Из-за местоположения был большой риск его отрыва, что привело бы к летальному исходу. Тогда врачи отправили пациентку на операцию и с помощью катетера успешно удалили образование. Пенсионерка скоро отправится домой.

Ранее врачи установили подмосковной пенсионерке «ловушку» для тромба. Она представляет собой сетку, которая пропускает кровь, но может остановить тромб.