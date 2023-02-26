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20:11, 26 февраля 2023
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Доктор Мясников назвал способы минимизировать вред от пельменей

Доктор Мясников назвал способы минимизировать вред от пельменей
Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Способы минимизировать вред от пельменей назвал в своей авторской программе на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«Принято считать, что пельмени — калорийная еда. Но это не так. Если не есть их со сметаной и не заправлять майонезом и соусами, то в 100 граммах блюда содержится около 200 калорий», — заявил теледоктор.

Важное значение, по словам Мясникова, также имеет мука, из которой пельмени приготовлены. Рафинированная мука содержит крахмал, у нее высокий гликемический индекс. «Другое дело мука из цельных зерен грубого помола», — сказал врач. По его словам, полезную муку проще всего определить по цвету — она коричневая.

Доктор также посоветовал отказаться от употребления жареных пельменей — в процессе обжарки калорийность блюда увеличивается в разы. Еще одно важное правило — знать меру, добавил телеведущий: лучше не есть больше десяти штук за раз.

Ранее Мясников оценил любовь мужчин к блондинкам. По его мнению, при возникновении интереса к женщине цвет ее волос не должен играть ведущей роли.

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