Стало известно о вреде совместного сна матери и ребенка

О вреде совместного сна матери и ребенка изданию «Доктор Питер» рассказала врач рассказала доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук Светлана Молчанова. Стало известно, что из-за этого у ребенка могут возникнуть проблемы развития.

По ее словам, необходимо отселять ребенка в отдельную кровать в возрасте не позднее двух-трех лет, так как в этот период начинает формироваться личность. Ребенок начинает самоутверждаться и ощущать себя как самостоятельного человека. «Если на этом этапе родители не дают ему возможности расширять свои границы, в том числе засыпать в собственной постели, умственное развитие детей начнет замедляться», — пояснила Молчанова.

Процесс переселения не должен быть резким, отмечает врач. Для начала необходимо полежать рядом с ним в его кровати, оставить включенным ночник, давать любимую игрушку и быть терпеливыми. Когда ребенок начнет спать отдельно, необходимо хвалить его за смелость и самостоятельность, отметила Молчанова.

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