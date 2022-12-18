Доктор Долгов определил самую вредную новогоднюю традицию

Самую вредную новогоднюю традицию определил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Доктор решил обсудить модную сегодня тему подведения итогов года.

«Как правильно подводить итоги года? Если коротко — никак. Подведение итогов года в личном и семейном плане — одна из самых вредных новогодних традиций», — заявил психолог.

Долгов сравнил такие «итоги» с бухгалтерскими отчетами. «Кто и где сказал, что мы обязаны отчитываться перед самими собой и анализировать свои достижения по итогам каких-то периодов? Ну, раз так, то почему мы не проводим наряду с годовым полугодовой, квартальный и месячный отчет, как это принято в большинстве организаций? Думаю, те, кто не понаслышке знаком с бухгалтерией и финансами, при словосочетании "годовой отчет" никаких приятных эмоций не испытывают. Некоторые, возможно, даже вздрагивают», — иронично заметил он.

Новый год — это в первую очередь праздник, подчеркнул Долгов, а в праздник надо радоваться, получать заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

«Детально анализируя, что удалось, а что не удалось сделать за прошедший год, почему-то воспринимаемый многими как "истекший отчетный период", мы рискуем себе этот праздник серьезно испортить», — сказал он, пояснив, что всегда есть что-то, что не получилось.

«Эволюционно обусловленные механизмы нашей психики заставляют наиболее выпукло и ярко вспоминать и реагировать на то, что вызвало негативные эмоции (не получилось, получилось плохо и так далее). В этой связи мы рискуем вместо празднования скатиться в "горевание" по поводу того, что не вышло или не удалось. Зачем это вам?» — обратился доктор к фолловерам.

Он посоветовал анализировать неудачи в рабочем порядке, не привязывая этот анализ к праздничным датам. «Не портьте себе праздник. Под Новый год имеет смысл вспомнить эпизоды своих побед и удач, моменты, когда вы были счастливы. Погрузиться в них, поделиться с родными и близкими. Попросить их сделать то же самое. Этим вы точно поможете создать праздничный настрой себе и окружающим», — заключил психолог.

Ранее Долгов объяснил стратегию «еврейской мамы» в воспитании детей. «Мама может быть любой национальности, но в общественном сознании существует архетип родительского поведения, именуемый подобным образом», — заявил он.