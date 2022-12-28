Город
09:13, 28 декабря 2022
1 мин.

Известный шеф-повар объяснил необходимость майонеза на новогоднем столе

Известный шеф-повар объяснил необходимость майонеза на новогоднем столе
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Необходимость добавления майонеза в блюда на новогоднем столе «Мосленте» объяснил известный шеф-повар и блогер Константин Оганезов. По его словам, это стало традицией, которую уже невозможно отменить.

«Я понял, что Новый год — это все-таки ортодоксальный праздник и некоторые блюда должны оставаться неизменными. Я отлично понимаю, что если я сейчас захочу выложить видео с рецептом, где вместо майонеза в оливье будет йогурт, мои подписчики меня проклянут. Ну просто потому, что это традиция!» — заявил кулинар.

Оганезов отметил, что для наших людей количество майонеза в салате и алкоголя на столе прямо пропорционально уровню веселья. А оливье и селедка под шубой появляются на праздничных столах неизменно из года в год.

Ранее была названа стоимость услуги по подготовке новогоднего стола в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.