Известный шеф-повар объяснил необходимость майонеза на новогоднем столе

Необходимость добавления майонеза в блюда на новогоднем столе «Мосленте» объяснил известный шеф-повар и блогер Константин Оганезов. По его словам, это стало традицией, которую уже невозможно отменить.

«Я понял, что Новый год — это все-таки ортодоксальный праздник и некоторые блюда должны оставаться неизменными. Я отлично понимаю, что если я сейчас захочу выложить видео с рецептом, где вместо майонеза в оливье будет йогурт, мои подписчики меня проклянут. Ну просто потому, что это традиция!» — заявил кулинар.

Оганезов отметил, что для наших людей количество майонеза в салате и алкоголя на столе прямо пропорционально уровню веселья. А оливье и селедка под шубой появляются на праздничных столах неизменно из года в год.

Ранее была названа стоимость услуги по подготовке новогоднего стола в Москве.