Врач назвал вредные для сердца продукты

Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский в интервью «Москве 24» назвал вредные продукты, которые негативно действуют на сердечно-сосудистую систему человека.

По словам медика, можно сократить потребление жирного молока и жирного творога, куриных крылышек, шкурки от курицы и индейки, так как в этих продуктах избыточное содержание холестерина, который негативно сказывается на работе сосудов.

«Злоупотребление кофе вредно для организма, потому что он повышает артериальное давление. Если бы мы научились пить маленькие чашечки для тонуса, то еще куда ни шло, а большие — нежелательно», — добавил врач.

Он рассказал, что на сердечно-сосудистую систему негативно влияют и продукты с содержанием соли, поскольку они задерживают жидкость в организме и повышают давление. Злоупотребление сахаром вредно. Мучные продукты должны быть ограничены особенно лицам с повышенной массой тела, также отметил специалист.

Ранее были названы помогающие при тревоге и апатии продукты.