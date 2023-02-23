Кардиолог назвала самые вредные продукты для ЖКТ

Самые вредные продукты для ЖКТ назвала в беседе с «Газетой.Ru» кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. Это продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами.

«Сахар вызывает жировое перерождение печени. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара до 25 граммов в день», — предупредила Павличенко.

Эксперт добавила, что избыточное потребление сладостей нарушает баланс кишечного микробиома: подавляет рост и размножение благотворной микрофлоры, а также питает условно-патогенные микроорганизмы, способные вызвать заболевания.

Кроме того, не следует злоупотреблять красным мясом и продуктами его переработки, так как они повышают риск злокачественных опухолей кишечника. Рекомендуемая норма потребления красного мяса — не чаще двух раз в неделю и обязательно в сочетании с овощами, богатыми пищевыми волокнами.

Крайне опасны для желудка и кишечника сладкие газированные напитки и пакетированные соки, продолжила Павличенко.

«Углекислый газ в составе напитков с одной стороны маскирует приторность, а с другой — раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, может вызвать метеоризм», — рассказала кандидат наук.

Ранее продукты, нежелательные для употребления при простуде, ОРВИ и бактериальном заражении назвал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. В запретный список попали молочные продукты, а также жареная и запеченная с корочкой пища.