Гастроэнтеролог назвал запрещенные при ОРВИ продукты

Продукты, нежелательные для употребления при простуде, ОРВИ и бактериальном заражении назвал «Мосленте» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. В запретный список попали молочные продукты а также жареная и запеченная с корочкой пища.

При недомогании стоит придерживаться диеты и сделать упор на легкоусвояемую еду, пояснил врач. Это отварные крупы, отвары и настои сухофруктов, ягоды и листья плодовых растений, а также животные жиры. Полезны также продукты, богатые витаминами, но от аллергенов лучше отказаться.

Голодать во время болезни не рекомендуется, предупредил гастроэнтеролог. «Мы можем столкнуться с серьезными проблемами — истощением, гипогликемией, анорексией, кахексическими отеками при длительном отказе от пищи. Не говоря уже о неправильной работе желчного пузыря, кишечника и всего ЖКТ», — пояснил он.

Ранее об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и гриппе предупредил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Спиртное, по его словам, воздействует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления.