Врач назвал вредные для детей солнцезащитные кремы

Вредные для детей солнцезащитные кремы назвал «Мосленте» кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов. Он призвал избегать средств с химическими фильтрами.

SPF-кремы с оксибензоном, октилметоксициннаматом, авобензоном, октизонатом цинка, титановым диоксидом и цинковым оксидом в составе могут навредить ребенку, особенно в возрасте до полугода. Эти химические фильтры могут вызывать аллергию и менее эффективно защищать от солнца. Также проверяются влияние этих средств на гормональный баланс и возможные риски для развития рака и повреждения ДНК кожи, предупредил Кутушов.

«Солнцезащитный крем нужно наносить на кожу ребенка с SPF (фактором защиты от солнца) 50 за 15-30 минут до выхода на солнце и обновлять каждые два часа или после купания. Вместо использования кремов с химическими фильтрами следует отдавать предпочтение одежде с длинным рукавом и исключить прямые солнечные лучи», — отметил врач.

Ранее о негативном побочном эффекте солнцезащитного крема предупредила эндокринолог Павлова. По ее словам, средства с отталкивающими минерализирующими частицами препятствует выработке витамина D3.