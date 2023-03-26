23:51, 26 марта 2023
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Автомобилистам назвали подходящее время для смены зимней резины
Автоэксперт Мартыненко разрешил «переобувать» авто при потеплении до плюс пяти градусов.
Фото: Frank Albrecht / Unsplash
Подходящее время для смены зимней резины назвал автомобилистам в беседе с URA.RU руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко. Он разрешил «переобувать» авто при среднесуточной температуре в плюс пять градусов.
«Необходимо помнить главное правило: когда среднесуточная температура достигает пяти градусов тепла, тогда можно начинать переобуваться с зимних шин на летние», — сказал эксперт.
Мартыненко отметил, что, если ночью сохраняются заморозки, на дорогах возможно образование льда. Это может привести к опасным последствиям при езде на летней резине.
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