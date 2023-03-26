Автомобилистам назвали подходящее время для смены зимней резины

Подходящее время для смены зимней резины назвал автомобилистам в беседе с URA.RU руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко. Он разрешил «переобувать» авто при среднесуточной температуре в плюс пять градусов.

«Необходимо помнить главное правило: когда среднесуточная температура достигает пяти градусов тепла, тогда можно начинать переобуваться с зимних шин на летние», — сказал эксперт.

Мартыненко отметил, что, если ночью сохраняются заморозки, на дорогах возможно образование льда. Это может привести к опасным последствиям при езде на летней резине.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в конце марта.