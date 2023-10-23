Терапевт назвала оптимальное время дневного сна после обеда

Оптимальное время для дневного сна после обеда в беседе с «Мослентой» назвала врач-терапевт «Инвитро-Юг» Виктория Звонарева.

«Взрослым после приема пищи лучше не принимать горизонтальное положение около 30-40 минут, так как возможен заброс желудочного содержимого в пищевод, что может повлечь за собой в дальнейшем нарушение его функции», — пояснила специалист.

По словам врача, полезным может быть дневной сон через 40-60 минут после употребления пищи. При этом дети могут ложиться спать сразу после обеда.

Ранее терапевт связала желание поспать днем с нарушением углеводного обмена.