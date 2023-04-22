Стилист перечислила способы подарить вторую жизнь старому пиджаку

Девушкам, желающим создать наряд для вечеринки, стилист порекомендовала отрезать от пиджака рукава и нашить на получившийся жилет перья. Носить его можно с длинными перчатками.

«Можно сделать трансформер. Разделите изделие горизонтально на две части и соедините их молнией. Тогда ваш пиджак может быть как коротким, так и обычной длины: по настроению», — поделилась еще одной идеей собеседница «Мосленты».

Любители минимализма могут убрать лацканы с пуговицами и пришить к изделию крючки. Любителям кэжуал-направления, по мнению Сафаровой, лучше оставить махры. А если перешить застежку, причем специально криво, пиджак «вдохнет ассиметричный авангард».

Собеседница «Мосленты» призывает не расстраиваться, если на светлом пиджаке образовались пятна, которые не получается устранить. По ее мнению, это лишь повод взять в руки яркие маркеры и расписать пиджак как душе угодно. Например, можно нанести на него строчки из любимого стихотворения.

«Украсить ваш пиджак могут и кожаные вставки. Выбирайте вставки либо контрастные, либо на пару тонов темнее. А если вы расположите их в районе талии, она станет визуально более тонкой», — отметила Сафарова.

Пришить к пиджаку можно даже корсет или воланы из другой ткани, добавила стилист. «А если не хочется сильно заморачиваться, нашейте на лацканы множество разных пуговиц», — предложила она.

Ранее Сафарова перечислила способы подарить вторую жизнь старым джинсам. Она предложила перешивать их в топы, юбки и пиджаки.