Второй реальный срок дали в Москве в 2026 году за нападение на контролера

В Москве пассажирка автобуса, напавшая на контролера во время проверки оплаты проезда, получила два года лишения свободы — это уже второй реальный срок за подобное преступление в 2026 году. Об этом пишет ТАСС.

По информации ГКУ «Организатор перевозок», инцидент произошел в салоне автобуса, где контролер выявил женщину, не оплатившую проезд. «Женщина повела себя грубо по отношению к контролеру ГКУ "Организатор перевозок", несколько раз ударила его кулаком по голове и попыталась скрыться», — рассказали в ведомстве.

Нагатинский районный суд Москвы вынес нарушительнице приговор по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) в виде двух лет лишения свободы. В ГКУ подчеркнули, что контролеры являются должностными лицами, уполномоченными проверять проездные документы, составлять протоколы и привлекать полицию при необходимости.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов призвал пассажиров быть вежливыми и оплачивать проезд, напомнив, что любые противоправные действия в отношении контролеров влекут наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что это уже второй реальный срок, который получил пассажир за нападение на контролера с начала 2026 года.

Ранее «Мослента» писала, как москвичка добилась в суде отмены штрафа за якобы неоплаченный проезд в автобусе. Терминал оплаты не считал приложенную карту «Тройка», поэтому контролеры увидели незарегистрированную поездку.