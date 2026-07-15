Москвичка добилась в суде отмены штрафа за неоплаченный проезд в автобусе

Жительница Троицка Марина Кольчугина рассказала, что добилась в суде отмены штрафа за якобы неоплаченный проезд в автобусе, передает MSK1.

Кольчугина рассказала, что поехала 10 января на автобусе №е152 до метро «Теплый стан». Перед поездкой она пополнила «Тройку», записав удаленное пополнение, а внутри приложила карту к валидатору, утверждая, что убедилась, что экран загорелся зеленым.

Однако вошедшие позднее контролеры при проверке карты заявили, что оплата не считалась, при этом признав ситуацию неоднозначной, но выписав штраф, потому что «у них такой регламент работы». На работе Марина подала обращение через портал «Мостранс», приложив банковский чек о пополнении карты. В ответ ей позвонил сотрудник ГКУ «Организатор перевозок, сообщив о намерении определить женщину по камерам в салоне. Но оказалось, что камеры в салоне не фиксируют зеленый экран валидатора, и 14 января пришел официальный отказ в аннулировании штрафа.

Кольчугина решила подать в суд. Иск приняли в Тверском суде — по месту регистрации «Организатора перевозок». Женщина за время рассмотрений иска собрала похожие истории от других москвичей по районным чатам, а ее обращение поддержал депутат Мосгордумы Валерий Головченко, попытавшийся связаться с перевозчиком напрямую — но получил прежний ответ о неоплаченном проезде.

А истец позднее заметила в отчете о валидации ее «Тройки», что проход на наземный транспорт в нем зафиксирован в 20:29 10 января — в ту же минуту, когда она прошла через турникет на станции метро «Коньково». По ее мнению, именно из-за этого сбоя ее оплата не прошла вовремя, а причиной могли быть отключения мобильного интернета.

На заседании судья предложил выбор: согласиться на неоплаченный проезд, и правонарушение признают малозначительным, а штраф снимут — либо продолжат судиться. «Я поняла, что вряд ли чего-то добьюсь. Пришлось признать свое правонарушение, чтобы не потерять 5000 рублей», — сообщила Кольчугина, добавив, что при этом штраф до сих пор висит в Госуслугах.

«Организатор перевозок» сообщил изданию, что «в ходе проверки оплаты проезда и в ходе дальнейшего разбирательства сбоев в работе валидаторов выявлено не было», и что слова пассажирки об оплате и появлении зеленой галочки «подтверждения не нашли».

В апреле в Москве безбилетнику предъявили обвинения сразу по трем уголовным статьям. 20-летний мужчина не оплатил проезд в автобусе, а когда к нему подошел контролер, он начал его оскорблять, сорвал служебный видеорегистратор с форменной одежды и скрылся. Личность хулигана установили, после чего он был задержан.