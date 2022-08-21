Врач раскрыла правила выбора букета к празднику

В преддверии Дня знаний врач аллерголог-иммунолог Наталья Игнатова раскрыла правила выбора букета к празднику. В интервью агентству «Прайм» она объяснила, что некоторые из цветов способны вызывать аллергические реакции.

«Чтобы уменьшить вероятность аллергии, следует выбирать цветы без аромата. Чем слабее запах, тем меньше пыльцы (…) Точно не стоит дарить аллергикам лилии, каллы, хризантемы, маргаритки, герберы, ромашки, подсолнухи. У этих цветов яркий аромат и заметная глазу пыльца», — сказала эксперт.

Игнатова пояснила, что аллергию вызывают реакция иммунной системы на белки пыльцы. По ее словам, негативные проявления вроде насморка и отеков слизистой возникают из-за того, что организм начинает вырабатывать защитные антитела.

Самыми безопасными цветами аллерголог назвала орхидеи, розы, альстомерию или перуанские лилии, тюльпанах, нарциссы и любые суккуленты.

Ранее стало известно, что средняя цена букета в школу в этом году родителям обойдется в сумму от 800 до 1,2 тысячи рублей.