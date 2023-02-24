Россиянам дали советы по выбору и хранению муки
Советы по выбору и хранению муки россиянам дали в Роспотребнадзоре. Специалисты порекомендовали отказаться от покупки продукта, хранящегося недалеко от аквариума с живой рыбой в магазине.
«Помещения для хранения и реализации муки должны быть чистыми и сухими, без лишних посторонних запахов, без вредителей и насекомых. Мука теряет хлебопекарные свойства, если находится в помещении с высокой влажностью», — объяснили в ведомстве.
По словам экспертов, лучше отдавать предпочтение муке в бумажных пакетах, чтобы она «дышала» и дольше сохраняла свои свойства. Хранящуюся в полиэтиленовом пакете муку необходимо периодически встряхивать, а если она хранится более трех месяцев — просеивать.
«В процессе просеивания любая мука наполняется воздухом, что делает выпечку более пышной», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Специалисты не советуют покупать муку на рынках — там есть большая вероятность приобрести подделку в упаковке известного бренда.
«Чтобы не купить подделку, обязательно читайте информацию, указанную на упаковке. Там должны быть обозначены: вес пачки, дата изготовления муки, срок и условия хранения, логотип, адрес и телефон предприятия», — отметили в ведомстве.
Ранее правила потребления блинов с начинками раскрыла эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ-проекта «На соках» Екатерина Вохмянина. Она отметила, что начинки часто значительно увеличивают калорийность блюда, из-за чего стоит особенно контролировать количество съеденного.