Россиянам дали советы по выбору и хранению муки

По словам экспертов, лучше отдавать предпочтение муке в бумажных пакетах, чтобы она «дышала» и дольше сохраняла свои свойства. Хранящуюся в полиэтиленовом пакете муку необходимо периодически встряхивать, а если она хранится более трех месяцев — просеивать.

«В процессе просеивания любая мука наполняется воздухом, что делает выпечку более пышной», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты не советуют покупать муку на рынках — там есть большая вероятность приобрести подделку в упаковке известного бренда.

«Чтобы не купить подделку, обязательно читайте информацию, указанную на упаковке. Там должны быть обозначены: вес пачки, дата изготовления муки, срок и условия хранения, логотип, адрес и телефон предприятия», — отметили в ведомстве.

Ранее правила потребления блинов с начинками раскрыла эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ-проекта «На соках» Екатерина Вохмянина. Она отметила, что начинки часто значительно увеличивают калорийность блюда, из-за чего стоит особенно контролировать количество съеденного.