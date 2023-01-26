В Роспотребнадзоре перечислили критерии выбора мороженого

Критерии выбора мороженого перечислили специалисты Роспотребнадзора. Перед покупкой они посоветовали потребителям внимательно рассматривать этикетку.

«Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как "мороженое растительно-сливочное" или "мороженое с растительным жиром"», — отметили эксперты. В зависимости от массовой доли входящего в состав продукта молочного жира выделяют несколько видов мороженого: молочное — не более 7,5 процента молочного жира, сливочное — 8-11,5 процента молочного жира, пломбир — не менее 12 процентов молочного жира, кисломолочное — не более 7,5 процента молочного жира, с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) — не более 12 процентов молочного жира.

На упаковке мороженого должны быть указаны: состав, производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения. «Всегда обращайте внимание на срок годности продукта. Если маркировка стерта или размыта, лучше откажитесь от покупки», — посоветовали они. «Вес порции должен быть указан в граммах, ведь сведения об объеме в миллилитрах не отражают фактическую массу мороженого», — добавили в Роспотребнадзоре.

Использование натуральных стабилизаторов и загустителей, по словам экспертов, предусмотрено технологией производства мороженого: они позволяют продукту сохранять форму. Не стоит переживать, если в составе мороженого указаны: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин или альгинат натрия (Е401).

Перед покупкой нужно обратить внимание на форму мороженого: какие-либо деформации указывают на нарушение режима хранения. Специалисты объясняют, что мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. Закаленное делается из смеси, которую затем фрезеруют, расфасовывают и подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до температуры ниже –18 градусов, которую поддерживают при хранении, транспортировке и реализации. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет меньший срок хранения.

«Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности», — отмечают эксперты. Ощущение «песка» во рту — первый признак повторного замораживания продукта. Оно вызвано мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения. В этом случае начинаются процессы микробиологической порчи мороженого, что приводит к расстройству кишечника.

Перед употреблением стоит уделить внимание внешнему виду мороженого: качественный продукт должен быть равномерно окрашен. «Чем выше процент жирности, чем желтее цвет. Если вы заметили в мороженом какие-либо цветные вкрапления, это может означать, что на производстве массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение составляют виды мороженого с послойным внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили важность маркировки продуктов. Специалисты призвали россиян внимательно изучать ее, выбирая товары в магазине.