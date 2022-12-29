Стилист Лисовец дал рекомендации по выбору новогодней прически

Рекомендации женщинам по выбору новогодней прически дал на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец. Он призвал россиянок не забывать, что волосы должны быть частью четко продуманного образа, поэтому они не могут быть «отдельным, накрученным на плойку элементом».

«Советую оставить классическое понимание укладки в виде идеальных кукольных локонов и сделать что-то, совершенно на вас не похожее. Например, мокрую укладку: используя гель и гребень, задайте волосам нужное направление. Если это уже было, сделайте мелкие кудри», — написал Лисовец.

Любительницам стиля гранж он порекомендовал залить локоны блестками, отметив, что волосы при этом не обязательно должны быть чистыми. «Подбирать цвет тоже не обязательно», — добавил стилист.

Ранее Лисовец предложил идеи для новогоднего макияжа. «Блестки и стразы, да побольше», — так звучит одна из них.