Назван главный критерий выбора спелой дыни

Главный критерий выбора спелой дыни назвала «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Она посоветовала обращать внимание на запах продукта при покупке.

«Если дыня не пахнет, значит, ее созревание ускорили или сорвали недозревшей. Она может быть мягкой, но будет безвкусной», — предупредила специалист.

Соломатина также порекомендовала не покупать дыни с вмятинами, так как ими можно отравиться. Плод нужно тщательно мыть перед употреблением и не съедать его до корки, так как в ней скапливаются нитраты.

Ранее правила выбора арбузов и дынь назвали в Роспотребнадзоре. Специалисты посоветовали обращать внимание на усик и плодоножку, которые должны быть сухими.