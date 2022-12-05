Названы выгодные для продажи предметы быта эпохи СССР

Выгодные для продажи повседневные предметы быта эпохи СССР назвал президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов в беседе с Tsargrad.tv. Прежде всего, он порекомендовал не выбрасывать советские духи и одеколоны.

«А если они еще и в старенькой коробке, то они тем более стоят денег. Это, допустим, духи "Огни Москвы", "Красная Москва", продукция парфюмерной фабрики "Северное сияние"», — рассказал Архипов.

Кроме того, на сегодняшний день больших денег стоят книги, выпущенные в 1950-1960-х годах, особенно детские, и посуда той же эпохи, в частности фарфоровая. Перед тем, как выбрасывать предметы эпохи СССР, эксперт порекомендовал оценить их стоимость с помощью специалистов.

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