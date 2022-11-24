Названы самые выгодные для вложения денег посвященные детям проекты

Самые выгодные для вложения денег проекты, посвященные детям, назвал «Мосленте» основатель инвестиционной компании Impact Capital Валерий Золотухин. Это развлекательные парки и различные образовательные проекты.

По мнению Золотухина, детей и подростков важно обучать финансовой грамотности, программированию и научным дисциплинам. «Если вкладывать средства в детей, то либо в их здоровье, активность и вообще укрепление семейных отношений, либо в образование. Сейчас вокруг очень много ненужной и вредной информации, так что информационная гигиена для ребенка очень важна», — подчеркнул эксперт.

Спикер заявил о важности долгосрочных вкладов в человека. «Если планируешь на год, торгуй овощами. Если планируешь на десять лет, занимайся недвижимостью. Но если смотришь на сто лет вперед и даже дальше, вкладывай в людей», — процитировал инвестор запомнившуюся ему фразу с переговоров.

Ранее рекомендации по обучению ребенка финансовой грамотности дала сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. Для начала она порекомендовала показать ему личный пример.