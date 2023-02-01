Определен самый выгодный город для покупки дома
Самый выгодный город для покупки дома определили россияне, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на опрос сервиса «ВсеИнструменты.ру». По мнению большинства респондентов, выгоднее всего покупать жилую недвижимость в Москве.
«22 процента респондентов считает, что в 2023 году выгоднее всего покупать дом в Москве или области. Еще 11 процентов проголосовали за Санкт-Петербург, 10 процентов — за Новосибирск, по 9 процентов — за Екатеринбург и Калининград, по 6 процентов — за Казань и Краснодар, а 5 процентов — за Нижний Новгород», — говорится в пресс-релизе.
Почти половина участников опроса (42 процента) считают, что в этом году стоимость домов вырастет, еще 31 процент уверены, что цена снизится, а 27 процентов — что не изменится. Большинство россиян уверены, что рост цен произойдет из-за подорожания строительных материалов, в том числе строительных смесей, дверей и комплектующих, пиломатериалов и напольных покрытий.
Ранее были определены районы Подмосковья с самыми дорогими загородными домами, пригодными для постоянного проживания.