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06:40, 18 января 2023
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Определены районы Подмосковья с самыми дорогими домами

Определены районы Подмосковья с самыми дорогими домами
Фото: Clarisse Meyer / Unsplash

Районы Подмосковья с самыми дорогими загородными домами, пригодными для постоянного проживания, определили для «РБК-Недвижимости» специалисты аналитического центра компании «Инком-Недвижимость».

«Самые дорогие объекты в загородном сегменте на вторичном рынке столичного региона расположены в Одинцовском районе. В январе 2023 года средняя стоимость загородного дома на этом направлении составляет 68,96 миллиона рублей», — говорится в пресс-релизе.

На второй строчке в рейтинге расположился Красногорский район со средней стоимостью жилья в 59,19 миллиона рублей, а на третьей — Истринский район с показателем 26,41 миллиона рублей. В пятерку лидеров также вошли Химкинский и Мытищинский районы, где цена за лот составила 23,42 и 21,02 миллиона рублей.

В первой десятке также оказались Ленинский, Люберецкий, Балашихинский, Пушкинский и Подольский районы, в которых средняя стоимость загородного дома составила от 13,39 до 8,66 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подорожали загородные дома. Средняя стоимость этого типа недвижимости в Московской области к концу года достигла 30,7 миллиона рублей.

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