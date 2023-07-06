Аферисты выманили у школьника сотни тысяч рублей под предлогом болезни бабушки

Почти 300 тысяч рублей выманили аферисты у 11-летнего московского школьника под предлогом болезни его бабушки. По телефону они сообщили ребенку, что его родственница попала в больницу и ей нужны деньги на операцию и одежда, сообщает SHOT.

Испугавшийся мальчик положил бабушкины вещи в дорогостоящий чемодан, взял отложенные родителями 283 тысячи рублей и передал все приехавшему к нему домой человеку. После этого он позвонил матери и рассказал о случившемся. Женщина объяснила ребенку, что с их родственницей все в порядке, и обратилась в полицию с заявлением.

Общий ущерб, по словам заявительницы, составил около 412 тысяч рублей. Полиция начали поиски мошенников.

Ранее стало известно о новой схеме мошенников, действующих от имени управляющей компании.