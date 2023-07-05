Стало известно о новой схеме мошенников от имени управляющей компании

О новой мошеннической схеме предупредил россиян заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «РТК-Солар» (ранее называлась «Ростелеком-Солар») Сергей Трухачев. Комментарий эксперта публикует «Газета.Ru».

По словам Трухачева, в подъездах многоквартирных домов стали появляться объявления аферистов, предлагающих услуги по изготовлению ключей. Нередко мошенники обращаются к жителям от имени управляющей компании, сообщая, что скоро в подъезде заменят домофон. Жертве с помощью QR-кода предлагается пройти на сайт, где якобы можно заказать новые ключи.

«Объявления позволяют злоумышленникам с минимальными затратами предельно точно попасть в целевую аудиторию, ведь задумчиво теребящие связки ключей в ожидании лифта люди меньше всего ожидают подвоха, когда видят сообщения от имени управляющей компании», — объяснил Трухачев.

Изученные специалистами мошеннические сайты представляют собой форму ввода, куда требуется ввести адрес и количество необходимых ключей по цене 300 рублей за штуку. Перевод осуществляется на банковскую карту. Иногда злоумышленники просят также указать номер телефона.

«Для придания достоверности на фейковых сайтах размещены реквизиты реальной компании, занимающейся обслуживанием домофонов. Так как подобные ресурсы не имеют привязки к конкретному бренду и не связаны с массовыми фишинговыми рассылками, они остаются невидимыми для большинства защитных систем и способны существовать довольно долго», — пояснил эксперт.

Трухачев предупредил, что не стоит доверять объявлениям о проведении работ или оказании услуг, переходить по ссылкам и оставлять личные данные. Лучше всего самостоятельно уточнить информацию в управляющей компании.

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