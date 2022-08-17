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Большинство россиян заявили о вынужденной работе в отпуске

Большинство россиян заявили о вынужденной работе в отпуске
Фото: Etienne Boulanger / Unsplash

Большинство опрошенных россиян заявили, что вынуждены работать во время отпуска. Чаще всего на работу отвлекаются бухгалтеры и менеджеры по продажам, экономисты и HR-менеджеры. Опрос провел сервис SuperJob.

Чаще всех вынуждены посвящать часть отпуска работе люди с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (84 процента). 14 процентов респондентов указали, что не сталкиваются с необходимостью работать в отпуске.

Принципиальной позиции не работать во время отпуска придерживаются лишь шесть процентов участников опроса. В большинстве своем это врачи, программисты и медицинские сестры.

Ранее несколько рекомендаций о том, как выйти из отпуска на работу в хорошем настроении, дала психолог Юлия Никас.

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