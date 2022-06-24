Историк рассказал о вынужденном переезде жильцов старинного московского дома

О вынужденном переезде жильцов старинного столичного дома «Мосленте» рассказал историк и москвовед Олег Фочкин. Он объяснил, почему знаменитый Плоский дом на Таганской улице (1/2, строение 2) полтора десятилетия простоял пустым.

Особенностью постройки были коммуникации, располагавшиеся в советское время на крыше здания. На рубеже 1980-1990-х там регулярно случались потопы: проливало весь дом, а из-за деревянных покрытий полы едва успевали просыхать.

«Коммуникации нужно было менять, и жильцов стали отселять куда подальше, в основном в Люблино», — рассказал Фочкин. Он отметил, что более 15 лет после этого дом простоял пустым. Дело в том, что перекрытия снесли, крышу сняли, и в какой-то момент остались только стены за строительной сеткой.

Лишь в 2015 году в здании началась реконструкция. Недавно она завершилась, и в дом наконец-то заехали новые жильцы.

Ранее знаменитых жителей доходного дома Якова Толстого на Новом Арбате назвала москвовед Ирина Буреева. По ее словам, еще во времена революции 1917 года сюда на несколько лет переехал известный дрессировщик, а в советский период самым прославленным жильцом дома стал оперный певец.