Врач дала объяснение чрезмерному выпадению волос после COVID-19

Объяснение чрезмерному выпадению волос после COVID-19 «Мосленте» дала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, большинство исследователей сходятся во мнении, что вирус вызывает так называемое «телогеновое облысение».

«Это состояние, при котором волосяные фолликулы, находящиеся в фазе роста, преждевременно переходят в фазу покоя. В норме у человека в стадии покоя (телогене) находится не более 10 процентов волосяных фолликулов, при телогеновом облысении их доля возрастает до 20 процентов и выше», — объяснила врач.

Специалист уточнила, что при COVID-19 человек подвергается влиянию избыточной воспалительной реакции. Кроме того, болезнь ослабляет организм изнутри, вызывая множество изменений в работе тканей и органов.

При этом волосы обычно начинают выпадать не во время болезни и не сразу после нее, добавила Малиновская. Большинство переболевших сталкиваются с этим состоянием лишь через несколько месяцев, когда их самочувствие нормализуется. Продолжаться такое состояние может довольно долго, от полугода и дольше.

Врач рекомендует переболевшим обратить внимание на свое здоровье и самочувствие, чтобы выявить те проблемы, которые могла спровоцировать болезнь. Для этого необходимо сдать комплекс анализов, по результатам которых при необходимости врач сможет назначить лечение.

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