В Москве девушка выпала из окна седьмого этажа и осталась жива

Молодая девушка выпала из окна на седьмом этаже многоквартирного дома на Карельском бульваре в Дмитровском районе Москвы. По словам местных жителей, пострадавшая осталась жива. Об этом сообщается в группе «Дмитровский район Москвы М125» во «ВКонтакте».

«Девушка выпала из окна, до сих пор там окно открыто. Вчера участковый туда поднимался. Перед этим громко с кем-то ругалась и кричала, что прыгнет», «Что же творится вечно на Карельском? Девочка правда выжила? Хорошо бы, если так. И чтобы оправилась скорее, надеюсь, мысли дурные в голову никогда не полезут больше», — прокомментировали юзеры.

ЧП произошло около 22:00 в четверг, 30 марта. Сообщается, что пострадавшей 23 года.

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