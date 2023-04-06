Названа дата открытия белорусского аналога IKEA в Москве

Дату открытия белорусского аналога IKEA в Москве в разговоре с ТАСС назвали в пресс-службе торгово-развлекательного центра «Щелковский». По словам представителей компании, посетить торговую точку можно будет уже 15 апреля.

В магазине Swed House будут продаваться товары собственного бренда и аналоги продукции IKEA. Покупателям будут доступны домашние товары для кухни и мебели, а также текстиль и знаменитые плюшевые игрушки акулы.

Сообщается, что до конца года в столице может открыться до десяти торговых точек бренда белорусского Swed House.

Ранее был назван срок открытия московских магазинов Zara и Bershka под новыми названиями.