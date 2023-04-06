10:23, 06 апреля 2023
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Названа дата открытия белорусского аналога IKEA в Москве
Белорусский аналог IKEA Swed House откроется в Москве 15 апреля.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Дату открытия белорусского аналога IKEA в Москве в разговоре с ТАСС назвали в пресс-службе торгово-развлекательного центра «Щелковский». По словам представителей компании, посетить торговую точку можно будет уже 15 апреля.
В магазине Swed House будут продаваться товары собственного бренда и аналоги продукции IKEA. Покупателям будут доступны домашние товары для кухни и мебели, а также текстиль и знаменитые плюшевые игрушки акулы.
Сообщается, что до конца года в столице может открыться до десяти торговых точек бренда белорусского Swed House.
Ранее был назван срок открытия московских магазинов Zara и Bershka под новыми названиями.