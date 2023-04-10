Посетители пункта выдачи заказов в Москве массово отравились химикатами

Массовое отравление химикатами произошло в пункте выдачи заказов СДЭК на востоке Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. Интоксикацию получили 40 человек.

Инцидент произошел в пункте службы доставки СДЭК на Ивантеевской улице. Там разбилась посылка с пятилитровой бутылкой формалина, смешанного с формальдегидом (не менее 37 процентов концентрации), метанолом (0,7 процента) и кислотой (0,02 процента) для консервирования крыс и лягушек, сообщает Mash. По данным источника, груз был плохо упакован и незаконно отправлен из Ярославля в Москву.

Посетителей экстренно эвакуировали из помещения. У пострадавших зафиксировали тошноту, головокружение и ожоги носоглотки. Два человека впали в предобморочное состояние.

Ранее в столичном регионе произошло массовое отравление детей. Более 20 человек пострадали в общежитии во время спортивных сборов.