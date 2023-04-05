В Москве мужчина выпрыгнул из горящей квартиры на пятом этаже и выжил

Мужчина, спасавшийся от пожара в своей квартире, выпрыгнул из окна пятого этажа и выжил. По данным Telegram-канала «Говорит и показывает Москва», ЧП произошло во вторник, 4 апреля, в одном из многоквартирных домов в московском районе Отрадное на улице Бестужевых.

Сообщается, что мужчина выпрыгнул их окна, чтобы не задохнуться. Стало известно, что из горящей квартиры спасатели вывели еще двух человек. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Огонь удалось оперативно ликвидировать.

Ранее молодая девушка выпала из окна на седьмом этаже дома на Карельском бульваре в Дмитровском районе столицы и осталась жива.