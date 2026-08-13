Выращивавший коноплю в квартире москвич попался полиции

Выращивавший коноплю в собственной квартире москвич попался полиции. Об этом со ссылкой на Главное управление МВД России по столице сообщает агентство «Москва».

«Во время проверки документов пассажир начал сильно нервничать и признался, что везет запрещенные вещества. В его рюкзаке автоинспекторы нашли три пакета с марихуаной общей массой около 800 грамм. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружено 25 кустов конопли в горшках, а также засушенный "урожай"», — указано в сообщении.

По словам мужчины, наркотики он выращивал для личного потребления. В отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере») и части 1 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства») УК РФ.

Ранее москвич решил устроить наркоплантацию на даче и оказался за решеткой. В отношении москвича возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.