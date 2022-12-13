Очередь за льготными билетами на «Щелкунчика» у Большого театра попала на видео

Ажиотаж связан со стартовавшей продажей билетов на льготных условиях. Право приобрести один билет стоимостью до 1000 рублей в одни руки предоставляется по тарифам «Социальная поддержка» и «60 плюс».

Ранее стоимость самого дорогого билета на «Щелкунчика» назвала пресс-атташе театра Большого театра Катерина Новикова. По ее словам, он стоит 20 тысяч рублей. Цена билетов от перекупщиков при этом составляет до 300 тысяч рублей на двоих.