Город
15:28, 13 декабря 2022
1 мин.

Очередь за льготными билетами на «Щелкунчика» у Большого театра попала на видео

Очередь за льготными билетами на «Щелкунчика» у Большого театра попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Очередь из желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик» выстроилась у Большого театра. Видео с места событий попало в Telegram-канал «Москва 24».

Ажиотаж связан со стартовавшей продажей билетов на льготных условиях. Право приобрести один билет стоимостью до 1000 рублей в одни руки предоставляется по тарифам «Социальная поддержка» и «60 плюс».

Ранее стоимость самого дорогого билета на «Щелкунчика» назвала пресс-атташе театра Большого театра Катерина Новикова. По ее словам, он стоит 20 тысяч рублей. Цена билетов от перекупщиков при этом составляет до 300 тысяч рублей на двоих.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.