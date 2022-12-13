15:28, 13 декабря 2022
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Очередь за льготными билетами на «Щелкунчика» у Большого театра попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»
Очередь из желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик» выстроилась у Большого театра. Видео с места событий попало в Telegram-канал «Москва 24».
Ажиотаж связан со стартовавшей продажей билетов на льготных условиях. Право приобрести один билет стоимостью до 1000 рублей в одни руки предоставляется по тарифам «Социальная поддержка» и «60 плюс».
Ранее стоимость самого дорогого билета на «Щелкунчика» назвала пресс-атташе театра Большого театра Катерина Новикова. По ее словам, он стоит 20 тысяч рублей. Цена билетов от перекупщиков при этом составляет до 300 тысяч рублей на двоих.