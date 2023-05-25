49-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

Лицо без макияжа показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Юлия Высоцкая.

Знаменитость опубликовала фотографию, которую сделала лежа на полу на коврике для фитнеса после тренировки. На ее лице легкий румянец и отблески пота, но нет макияжа.

Высоцкая одета в черную футболку, ее волосы собраны в пучок.

Ранее пользователи сети обсудили ноги 49-летней Юлии Высоцкой.