Высокие цены на продукты в 1959 году удивили россиян

Россиян удивили архивные снимки продуктов с ценниками в московских магазинах, сделанные в 1959 году. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

На кадрах видно, что в то время грецкие орехи стоили 13,5 рубля, вафли ягодные — 2, 05 рубля за упаковку, какао — 9, 10 рубля за упаковку, а банка сливок — 8,30 рубля.

«А недешево так», «Высокие цены какие-то», — прокомментировали подписчики канала. В ответ другой подписчик пояснил, что такие цены были за год до денежной реформы, которую проводили в стране в 1960-1961 годах. «В 1961-м пройдет реформа, и цена станет в 10 раз меньше, но и зарплаты тоже», — пояснил он.

Ранее пользователи сети вспомнили цены в ресторане гостиницы «Украина» во времена СССР.