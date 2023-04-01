Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Самые высокооплачиваемые вакансии в Москве были названы в подборке сервиса «Зарплата.ру», имеющейся в распоряжении ТАСС. Так, управляющему бутиками французского бренда женской одежды в Москве готовы платить до 500 тысяч рублей в месяц.

В обязанности управляющего будет входить увеличение розничных продаж, разработка программы лояльности для клиентов, а также управление командой сотрудников. Основное требование на этой вакансии — опыт работы в аналогичной сфере.

Middle+/senior разработчик может претендовать на зарплату до 390 тысяч рублей. Будущему кандидату предлагают дистанционную работу в разработке мобильных приложений и SaaS-продуктов.

До 250 тысяч рублей в Москве может получать инструктор по пилатесу. Необходимым требованием к кандидату является опыт работы в этой сфере не менее семи лет.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на работников со знанием китайского языка.