Жители столицы обсудили новую вывеску завода «Москвич»

Запуск производства и новую вывеску завода «Москвич», сменившую старую, с названием работавшего на этом месте завода Renault, обсудили жители столицы в Telegram-канале «Новости Москвы».

«У бывшего завода Renault в Москве изменилась вывеска на "Москвич"», — подписали снимок администраторы сообщества.

Мнения горожан разделились. Некоторые порадовались за восстановление отечественного автопрома, другие же, наоборот, раскритиковали эту инициативу.

«Да здравствует Советский Союз», «Красиво смотрится», «Вывеска не главное: важно, какой автомобиль получится», «Был свидетелем того, как загибался "Москвич". Искренняя радость восстановлению после стольких перерождений», «Шило на мыло поменяли», — прокомментировали юзеры.

Ранее о начале сборки автомобилей на заводе «Москвич» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.