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09:48, 18 ноября 2022
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Собянин заявил о начале сборки автомобилей на заводе «Москвич»

Собянин заявил о начале сборки автомобилей на заводе «Москвич»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О начале сборки автомобилей на заводе «Москвич» уже на следующей неделе в интервью РИА Новости заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В следующем году, надеюсь, завод выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые с тем периодом, когда там было Renault. А через 2-3 года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей», — добавил градоначальник.

В конце марта Renault объявила о приостановке деятельности в России, а в середине мая компания согласилась передать российские активы государству и московскому правительству.

Ранее Собянин заявлял, что столица планирует стать центром электромобилестроения. По его словам, для этого у города имеются все возможности.

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