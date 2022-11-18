Собянин заявил о начале сборки автомобилей на заводе «Москвич»

«В следующем году, надеюсь, завод выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые с тем периодом, когда там было Renault. А через 2-3 года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей», — добавил градоначальник.

В конце марта Renault объявила о приостановке деятельности в России, а в середине мая компания согласилась передать российские активы государству и московскому правительству.

Ранее Собянин заявлял, что столица планирует стать центром электромобилестроения. По его словам, для этого у города имеются все возможности.